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Формування РФ 12 разів порушили режим "тиші", двох українських захисників поранено
|Суспільство | 30-06-2020, 09:36
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|29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: ООС
Деталі: Формування РФ застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.
Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії.
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. За даними розвідки, 29 червня наші захисники поранили двох загарбників.
Дослівно: "За уточненою інформацією, 28 червня 2020 року о 21.18 та о 22.55 представники збройних формувань Російської Федерації з напрямку непідконтрольного урядові України селища Доломітне Донецької області цілеспрямовано двічі обстріляли житлові будинки в селищі Новолуганське, застосувавши стрілецьку зброю калібру 7,62 мм. В результаті першого обстрілу було пошкоджено вікно та меблі одного з будинків, а при другому – ворог поцілив у металопластикове вікно, розбивши склопакет на балконі другого поверху житлового будинку. Постраждалих громадян, внаслідок ворожого обстрілу, на щастя, немає.
Спостерігачами української сторони СЦКК, які працювали на місці події, також було встановлено, що відстань та напрямок звідки вівся обстріл, чітко вказують на причетність російсько–окупаційних військ до даного злочину. Окупанти свідомо не виконують Мінські угоди та систематично підтверджують своє небажання дотримуватися режиму припинення вогню, продовжуючи регулярно обстрілювати житлові райони Донбасу.
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню…За поточну добу втрат серед українських захисників немає".
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