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З 1 липня стартує набір до лав Держприкордонслужби у рамках проєкту «Нове обличчя кордону»
|Суспільство | 30-06-2020, 14:31
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Інформуємо, що відзавтра стартує черговий набір кандидатів до лав Держприкордонслужби у рамках «Нового обличчя кордону».
Набір триватиме з 1 по 26 липня 2020 року.
Конкурс оголошується на посади для доукомплектування відділів прикордонної служби Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», відділів прикордонної служби «Львів» та «Рава-Руська» Львівського прикордонного загону, а також відділу прикордонної служби «Краківець» Мостиського прикордонного загону.
Участь у проєкті можуть взяти як діючі військовослужбовці Держприкордонслужби, так і громадяни України призивного віку з числа цивільної молоді.
Отже, хлопці та дівчата, не гайте часу, реалізуйте себе. Робіть кроки у краще майбутнє вже сьогодні. Адже кожний, хто пройде зазначений відбір, гарантовано отримає професійну підготовку за міжнародними стандартами, перспективу кар’єрного зростання, гідний рівень грошового забезпечення, соціальний захист та якісне медичне обслуговування.
Нагадаємо, що проєкт «Нове обличчя кордону» у прикордонному відомстві реалізується за підтримки Посольства США та представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ), експерти яких є постійними спостерігачами за підготовкою і перебігом конкурсу.
З детальним переліком посад можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держприкордонслужби. https://dpsu.gov.ua/ua/1516970530-Perelik-posad/
Подати заявку можна за посиланням: https://newface.dpsu.gov.ua/
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