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«Муніципальна варта Дрогобича замість охорони парку, вирізала дерева», - Ірина Діденко

Суспільство | 30-06-2020, 22:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    


Ідеться про парк імені Богдана Хмельницького у Дрогобичі, який міська рада передала комунальному підприємству у відання.

Однак, за версією слідства, цим скористався заступник директора, який замість охорони парку та його об’єктів рослинного світу, вирішив матеріально збагатитись.

Так, у період з 01.03.2019 до 27.11.2019 року, 52-річний чоловік зрубав і продав 98 дерев.

Встановлено, що від рук охочого до легкої наживи службовця постраждали такі породи, як дуб, явір, граб, черешня, ялина.

Їх вартість судово-інженерно-екологічна експертиза оцінила у понад 725 тис грн.

Таким чином, інтересам громади було завдано шкоди у особливо великих розмірах.

Протиправні дії імовірного фігуранта кваліфіковано за ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі йому повідомлено про підозру.

Крім цього, прокурори готують клопотання для обрання запобіжного заходу, а також встановлюють інших осіб, можливо причетних до вчиненого.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскацію майна.

За матеріалами фахівців Управління СБУ у Львівській області спільно із слідчими поліції Львівщини.

Пресслужба Прокуратури Львівської області
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