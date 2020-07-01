На Рівненщині підтвердили нові випадки коронавірусу. Вік хворих від 11 до 79 років Суспільство | 01-07-2020, 08:54 0 49 Станом на вечір 30 червня на Рівненщині підтверджено 42 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 11 до 79 років.



Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook



Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3784 випадки захворювання на коронавірус. Через ускладнення викликані COVID-19 70 випадків - летальні. Подолали хворобу 1806 жителів області".



Деталі: На перевірці в лабораторіях області знаходиться 180 зразків.



Що було раніше:



Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.