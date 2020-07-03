На Львівщині зменшено податкових боргів «живими коштами» на суму 83,2 мільйона гривень за 5 місяців 2020 року Суспільство | 01-07-2020, 12:00 0 156

З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області у січні-травні 2020 року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму 358,5 млн.гривень;



- направлено 124 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 156,2 млн.грн.



- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 24,9 млн.грн.;



- направлено 4 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 1,7 млн. гривень.



В результаті цих та інших заходів протягом січня-травня 2020 року погашення податкового боргу живими коштами склало 83,2 млн.грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).



Cтаном на 01.06.2020 сума податкового боргу до Зведеного бюджету України за даними ІС склала 3 905,5 млн. гривень.





