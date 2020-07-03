Підсумки аукціонних торгів за другий квартал 2020 року Суспільство | 01-07-2020, 12:00 0 152



Завершився другий квартал. Підбиваючи перші результати виробничої діяльності лісогосподарських підприємств за шість місяців 2020 року констатуємо факт малої активності на ринку необроблених лісоматеріалів.

На протязі другого кварталу лісгоспи обласного управління постійно (щочетверга) проводили аукціонні торги необробленою деревиною. На основні торги підприємствами було виставлено 87,8 тис. кбм необроблених лісоматеріалів для потреб деревообробників. Реалізовано – 26,3 тис. кбм, або 30 % від виставленого обсягу. Найбільшим попитом на ринку користується дуб звичайний (обсяг продаж – 93,1%), дуб червоний (92,4%). Дуже низьким попитом серед деревообробників користується ялиця – обсяг продаж на рівні 37% від виставленого обсягу.

Додаткові аукціонні торги проводились щотижня. Для продажу виставлявся не проданий на попередніх торгах обсяг. Загалом на усіх додаткових торгах у другому кварталі реалізовано 18,5 тис. кбм лісоматеріалів (обсяг виставленої та реалізованої деревини в розрізі сортиментів та лісогосподарських підприємств представлено у таблиці).

Окрім того, щомісячно наші підприємства виставляли понад 30 тис. кбм ( понад 25 % місячної заготівлі) необроблених лісоматеріалів на площадку «Прозоро. Продажі».

Весь обсяг необробленої деревини, який був реалізований лісогосподарськими підприємствами, був виставлений на електронні аукціонні торги на ТБ «ТСБ «Галконтракт», площадці «Прозоро. Продажі» та площадці ДП «ЛІАЦ».

Лісогосподарські підприємства обласного управління і в подальшому весь обсяг заготовленої деревини, яка буде реалізовуватись на внутрішньому ринку, виставлятимуть на електронні аукціонні торги.

Запрошуємо усіх наших партнерів – деревообробників приймати участь в електронних аукціонних торгах.



Відділ лісових ресурсів, машин

та технологій Львівського ОУЛМГ



