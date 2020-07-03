РОЗШУКУВАНЕ ІНТЕРПОЛОМ АВТО, ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 01-07-2020, 13:40 0 130





Автомобіль марки "Шкода" 2014 року випуску, який розшукував Інтерпол виявили вчора прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією.

В пункт пропуску "Дякове" викраденим авто прибув 40-річний громадянин України. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким керував чоловік, відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що у липні 2018 року авто було викрадене на території Угорщини. Наразі автомобіль передано співробітникам Національної поліції.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



