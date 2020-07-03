|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
РОЗШУКУВАНЕ ІНТЕРПОЛОМ АВТО, ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 01-07-2020, 13:40
| 0 130
|
Автомобіль марки "Шкода" 2014 року випуску, який розшукував Інтерпол виявили вчора прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією.
В пункт пропуску "Дякове" викраденим авто прибув 40-річний громадянин України. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким керував чоловік, відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.
За даним фактом прикордонники поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що у липні 2018 року авто було викрадене на території Угорщини. Наразі автомобіль передано співробітникам Національної поліції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
|
|