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Ворог 5 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил, поранено бійця – ООС
|Суспільство | 02-07-2020, 09:50
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|1 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню застосувавши при цьому заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння. Внаслідок обстрілів постраждав один військовий.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Противник використовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Ворог відкривав вогонь біля Оріхового, Травневого, Пісків.
Теж з мінометів, але вже 82-го калібру, противник обстріляв і захисників Авдіївки, крім них окупанти використали ще й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Пораненого бійця евакуювали до медичного закладу та надали необхідну допомогу лікарів. Його стан наразі задовільний.
За підтвердженими даними розвідки, 1 липня наші оборонці знищили двох та поранили трьох загарбників. Окрім того, противник втратив ще чотирьох найманців та один вантажний автомобіль у результаті підриву на вибухівці.
Від початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню.
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