Обладнання з Італії допомагатиме Прикарпаттю долати наслідки повені Суспільство | 02-07-2020, 09:55 0 108 До Львова прибули дві партії гуманітарної допомоги від уряду Італії з обладнанням, яке зокрема передадуть для ліквідації наслідків паводків у Івано-Франківській області.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Деталі: Вдень 30 червня у Львові приземлився перший рейс з Італії, на борту якого були, зокрема, пожежні рукави, захисні каски, гідрокостюми, бензопили, каркасні намети, тощо, які використовуватимуться на Івано-Франківщині.



А в ніч із 30 червня на 1 липня у міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького прибула друга партія гуманітарної допомоги від уряду Італії.



Рятувальники ДСНС розвантажили мотопомпи високої продуктивності для перекачування брудної води з комплектами рукавів, плаваючі мотопомпи, пересувні електростанції з кабельною мережею та освітлювальною щоглою, а також надувний човен з двигуном.





Ці обладнання та техніка будуть передані для потреб постраждалих від паводків районів Івано-Франківської області.