УКРАЇНЕЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 02-07-2020, 09:58 0 140



Учора в пункті пропуску «Дякове», що на кордоні з Румунією, водій мікроавтобуса марки «Мерседес», 47-річний громадянин України, запропонував прикордонникам хабар. Серед пасажирів чоловіка, прямувала громадянка України, мешканка міста Тернопіль, з дворічною донькою. Оскільки нотаріально завіреного дозволу від батька дитини жінка не мала, прикордонники відмовили їй у виїзді з України.

Аби схилити прикордонників до прийняття незаконного рішення та пропустити українку з дитиною через кордон, водій мікроавтобуса, яким їхала тернополянка вирішив запропонувати хабар. Втім, прикордонники, вчергове засвідчивши нульову толерантність до корупційних проявів, від хабаря відмовились, натомість, щодо можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», проінформували співробітників поліції .

Варто зауважити, що організація безпечного та швидкого перетину кордону громадянами, є одним із пріоритетних завдань Держприкордонслужби.

А тому, нагадуємо, для того щоб уникнути проблем під час перетину кордону, варто заздалегідь ретельно готуватися до подорожей, перевіривши наявність та справність документів, їх термін дії, тощо.

Що ж до подорожей з дітьми, детальніше ознайомитись з правилами виїзду за кордон можете за посиланням: dpsu.gov.ua/ua/Viizd-za-kordon-nepovnolitnih-ditey.



