НА ЗАКАРПАТТІ ВИЯВИЛИ НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК ГРАВІЮ Суспільство | 02-07-2020, 10:08 0 95

Факт незаконного видобутку гравію виявила учора спільна міжвідомча група у складі прикордонників відділу «Тячів» і оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону та співробітників басейного управління водних ресурсів річки Тиса.

Так, неподалік від кордону, на околиці населеного пункту Солотвино, правоохоронці виявили вантажний автомобіль марки «Камаз», кузов якого був наповнений гравієм.

Дозвільних документів на видобування корисних копалин у водія не було, також чоловік не зміг пояснити й походження гравію. У результаті подальшого огляду місцевості, складом міжвідомчої групи було встановлено місце незаконної розробки та видобутку природних ресурсів поблизу якого знаходився екскаватор.

Про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 240 ККУ «Порушення правил охорони або використання надр» та ст. 239-1 «Забруднення або псування земель» направлено повідомлення до ГУ НП у Закарпатській області.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



