Майже 900 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували платники податків до соціальних фондів на Львівщині Суспільство | 02-07-2020, 13:29 0 124



Як повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.06.2020 cкладає 898 млн. грн., з яких: 575,5 млн. грн. заборгували юридичні особи та 322,5 млн. грн. фізичні особи.



З загальної суми боргу по області підприємства вугільної галузі заборгували 411,3 млн. грн., або 45,8 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” 399,3 млн. гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 3015 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 210,9 млн. гривень.