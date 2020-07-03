|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже 900 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували платники податків до соціальних фондів на Львівщині
|Суспільство | 02-07-2020, 13:29
| 0 124
|
Як повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.06.2020 cкладає 898 млн. грн., з яких: 575,5 млн. грн. заборгували юридичні особи та 322,5 млн. грн. фізичні особи.
З загальної суми боргу по області підприємства вугільної галузі заборгували 411,3 млн. грн., або 45,8 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” 399,3 млн. гривень.
З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 3015 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 210,9 млн. гривень.
|
|