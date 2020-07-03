ПРЕСРЕЛІЗ Суспільство | 02-07-2020, 13:30 0 83

Найбільш оплачувані вакансії у столиці – ріелтори та програмісти

За даними Київського міського центру зайнятості станом на кінець червня найбільш оплачуваними в Києві є вакансії ріелтора та інженера-програміста. Претендентам, які відповідатимуть всім заявленим вимогам, роботодавці готові платити, відповідно, 25 тисяч гривень (ріелтори) та 22 тисячі гривень (інженери-програмісти) на місяць.

Ріелтори та програмісти очолюють рейтинг високооплачуваних вакансій столичної служби зайнятості. Загалом, ТОП-10 має такий вигляд. По 20 тисяч гривень середньомісячна зарплата складає у аудиторів та електромонтажників.

За ними йдуть керівники відділів, служб та управлінь – від 17 до 18,5 тис. грн. У майстра зеленого господарства зарплата трохи більше 17 тисяч гривень. Зарплати газорізальника, верхолаза, головного метролога та старшого машиніста котлотурбінного цеху перебувають в межах 16 – 17 тис. грн. Близько 16 тисяч гривень столичні роботодавці обіцяють платити геодезисту та електромеханіку електрозв’язку.

Понад 15 тис. грн. складає зарплата у електромеханіка, інженера-лаборанта, обмотувальника елементів електричних машин. На 15 тисяч гривень можуть розраховувати директор департаменту, головний конструктор, менеджер в оптовій торгівлі, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, торговельний агент, монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів, слюсар-монтажник технологічних трубопроводів, рихтувальник кузовів, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах, машиніст навантажувальної машини, дозувальник дробленого каменю та бітуму, машиніст сировинних млинів, варник бітуму, фарбувальник.

Загалом, у базі вакансій Київського міського центру зайнятості станом на 1 липня було 10089 вакансій, що на 18 відсотків більше, ніж на початку карантину.

За даними Держстату України, середня заробітна плата в Україні у травні 2020 року склала 10542 грн, найвищою серед регіонів вона була в столиці - 15191 грн.

Більш детальну інформацію та фото Ви можете отримати у відділі інформаційної роботи, звернувшись за електронною адресою kmcz-info@ukr.net або за телефоном 277-37-88.



Київський міський центр зайнятості сьогодні це:

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