З нагоди професійного свята Максим Козицький відзначив архітекторів Суспільство | 02-07-2020, 14:49 0 173

До Дня архітектури України, у Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа» презентували новий простір містобудівного архіву Львівської області.

Перенесення архіву в Будинок архітектора стало знаковою подією для професійного архітектурного середовища. Центр архітектури дизайну та урбаністики є платформою-хабом для комунікації та налагодження професійних та наукових зв’язків між архітекторами, урбаністами, дослідниками та всіма, хто дотичний до галузі.

Участь у презентації взяв голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Сьогодні ми зібралися цій в історичній будівлі Порохової вежі, яка є одним із пізнаваних архітектурних символів Львова. У нашій свідомості вона є символом сили наших предків, які збудували цю вежу для захисту Львова від завойовників. Я хочу подякувати представникам Спілки архітекторів України за те, що ви зберегли Порохову вежу. Що ви відроджуєте у ній своє спілчанське життя. Вона має працювати для Львова, для львів’ян, для гостей нашого міста»,- зазначив очільник області.

Також, з нагоди професійного свята, Максим Козицький відзначив архітекторів та подякував представникам цієї професії за їх працю.

«Це неймовірна важлива і цікава професія. Архітектура - це одночасно наука і мистецтво проєктування будівель, а також власне система будівельних споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. І для мене слово «краса» тут є визначальним. Люди повинні жити в гармонії з оточуючим середовищем. І все це залежить у значній мірі від вас. У всій цій історії мусимо брати приклад з наших предків. Звичайно, що збудувати ідеальне місто важко. Але робити його красивим і комфортним – це у наших силах! Сподіваюся, що оновлений містобудівний архів Львівської області буде для усіх нас цікавим підґрунтям для творення нової якості життя у місті. Вивчаймо цю спадщину минулих поколінь архітекторів та урбаністів, шукаймо нові ідеї, пізнаваймо світовий досвід, в т.ч. і наших найближчих сусідів-поляків. Зі святом, Вас друзі!», - наголосив очільник області.

Також у вітальному слові Максим Козицький порушив проблематику урбаністичного розвитку міста та області.

«Нині назріла серйозна дискусія: як і куди розвиватися? Новий територіально- адміністративний устрій, формування об’єднаних територіальних громад теж значною мірою вплине на містобудівну діяльність області, яка більшою мірою буде залежати від органів місцевого самоврядування. Якою ми хочемо бачити нашу область у майбутньому? Якими є наші пріоритети? Саме ці питання повинні ви піднімати у відкритих і публічних дискусіях. Бо саме ви творите майбутню візію розвитку Львова та області. Гостре питання збереження культурної спадщини, яка потребує не лише значного фінансування, а й важкої сумлінної роботи громад, її ініціативи та розуміння, що це наше надбання крізь століття»,- наголосив він.

Окрім цього, в межах заходу презентували міжнародну виставку-семінар «ЗУСТРІЧІ-SPOTKANIA» - 2020, яка уже вкотре проводиться у Львові, як результат співпраці викладачів-архітекторів Національного університету «Львівська політехніка» і Вищої технічної школи в Катовіце. Експозиція збирає науковців і митців з Польщі й України.

Додамо, що захід відбувся за підтримки департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА.

