У Сокалі відкрили новий спортивний майданчик з наливним покриттям Суспільство | 02-07-2020, 14:57 0 134



Майданчик з наливним покриттям, що розташований у місті Сокаль на вулиці Стуса, 4, офіційно відкрили сьогодні, 1 липня.



Участь у заході взяв начальник управління фізичної культури та спорту Роман Хім’як.

Майданчик був облаштований у межах реалізації у 2019 році Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на період до 2021 року.Загальна кошторисна вартість об’єкта – 2 млн 860 тис. 500 грн. З обласного бюджету виділили 1 млн гривень.

Зазначимо, що загалом з обласного бюджету у 2019 році на облаштування майданчиків було виділено 25 мільйонів гривень, з яких внаслідок економії коштів використано – 24 мільйони 905 тисяч 860 гривень.

Співфінансування становило 20 мільйонів 748 тисяч 060 гривень.

Відтак, за ці кошти облаштовали 89 майданчиків, з яких: 25 - зі штучним (трав’яним) покриттям, 4 - з наливним покриттям, 60 - з тренажерним обладнанням.

