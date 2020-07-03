В онкологічному центрі відкрили оновлену консультативну поліклініку Суспільство | 02-07-2020, 14:58 0 83

Сьогодні на базі КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» відбулося відкриття оновленої консультативної поліклініки для допомоги населенню Львівської області та Західного регіону України.

Щороку у поліклінічне відділення Львівського онкоцентру для консультативно-діагностичної допомоги звертаються понад 120 тисяч пацієнтів, з яких 30% - пацієнти з інших областей.

За словами директора онкоцентру Ігоря Ковальчука, у структурі поліклінічного відділення КГП ЛОРЛДЦ входять сучасні діагностичні кабінети (мамографія, УЗД, рентген-кабінет) та кабінети вузьких спеціалістів (мамолог, онкгінеколог, уролог, торакальний хірург, онкодерматолог, проктолог, онко-ЛОР та інші). З переміщенням цих фахівців на територію онкоцентру по вул. Гашека 2а, збільшилася доступність хворих до потужної діагностично-лікувальної бази онкоцентру (КТ, МРТ, ОФЕКТ-КТ, ендоскопія та морфологічні лабораторії). Також з’явилася можливість оптимально приймати рішення про тактику ведення пацієнтів за рахунок наявності повного мультидисциплінарного складу спеціалістів (онкохірурги, хімотерапевти, радіологи, морфологи). З відкриттям нового приміщення поліклініки впроваджено нові сучасні умови прийому хворих з дотриманням усіх належних санітарних вимог, відкрито амбулаторну операційну (можливість виконання малих операцій, прискорення морфологічної верифікації).

«Для облдержадміністрації, виконавчої влади загалом, важливими є такі речі, як якісна медична послуга. Наше завдання – створити умови для надання цієї послуги. Львівський онкоцентр надає послуги пацієнтам не лише нашої області, а й для усього західного регіону України. Тому при формуванні обласного бюджету, переліків об’єктів на приватизацію, які ми способом аукціону продаємо, а частину коштів скеровуємо на капремонт чи реконструкцію обласних закладів та установ, основним пріоритетом залишається медицина. Сьогодні ми на одному із таких об’єктів із сучасним ремонтом та обладнанням. Директор Центру сьогодні зазначив, що, на жаль, кількість пацієнтів щороку зростає. Тому вчасна та якісна діагностика на хорошому обладнанні є вкрай важливою», - розповів заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

У поліклініці працює електронний запис на прийом та є можливість попереднього запису, обробки електронних скерувань від сімейних та лікуючих лікарів.

Довідково:

Проєкт реконструкції I поверху одного з корпусів онкоцентру був виготовлений у 2019 р (кошторис склав 398,25 тис. грн.), роботи з реконструкції проводилися у 2019-2020 рр. (освоєно коштів у 2019 р. – 2,023 млн грн., 2020 р. – 3,11 млн грн) і надалі продовжується реконструкція I поверху в радіологічному відділенні (кошторис на 2020 – 9,175 млн грн).

