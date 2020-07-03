НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 02-07-2020, 15:06 0 90







Спробі незаконного переміщення тютюнових виробів запобігли сьогодні прикордонники Мукачівського загону.

Реалізовуючи наявну інформацію про можливу протиправну діяльність на ділянці відповідальності відділення «Вилок», прикордонний наряд від оперативно-розшукового відділу, побачив поблизу водного каналу Ботар, яким проходить українсько-угорський кордон, двох невідомих осіб з пакунками. Прикордонники негайно висунулись на затримання правопорушників, проте ті, покидали свої ноші та вдалися до втечі. Зловмисники планували переправити до Угорщини шість ящиків з трьома тисячами пачок безакцизних сигарет. Про факт виявлення кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до ГУ ДФС у Закарпатській області.

Контрабандний тютюн доставили до відділення інспекторів прикордонної служби «Вилок» та згодом передадуть співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



