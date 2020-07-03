Синоптики застерігають про дощі та грози на сьогодні й завтра Суспільство | 02-07-2020, 17:01 0 95 Сьогодні в другій половині дня львівські синоптики обіцяють значний дощ. Завтра, 3 липня, прогнозують значний дощ, грозу, вдень під час грози шквал 15 — 20 м/с, град. Мерія Львова просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.



До слова, така ж погода очікується й по території Львівської області.



У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.



