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Синоптики застерігають про дощі та грози на сьогодні й завтра
|Суспільство | 02-07-2020, 17:01
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|Сьогодні в другій половині дня львівські синоптики обіцяють значний дощ. Завтра, 3 липня, прогнозують значний дощ, грозу, вдень під час грози шквал 15 — 20 м/с, град. Мерія Львова просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.
До слова, така ж погода очікується й по території Львівської області.
У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.
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