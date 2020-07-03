Про порядок та підстави відмови в реєстрації РРО Суспільство | 02-07-2020, 17:05 0 116

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що протягом двох робочих днів після отримання заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-РРО (далі - реєстраційна заява за ф. №1-РРО) контролюючий орган відмовляє в реєстрації реєстратора розрахункових операції (далі - РРО), якщо:

- РРО вже зареєстрований;

- модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

- РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві за ф. №1-РРО;

- центр сервісного обслуговування (далі - ЦСО) не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

- в контролюючому органі наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності;

- щодо господарської одиниці, вказаної у реєстраційній заяві за ф. №1-РРО, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог п.63.3 ст. 63 Податкового кодексу України або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;

- суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано реєстраційну заяву за ф. №1-РРО;

- суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

- щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладання або згідно з таким повідомленням відповідний договір розірваний або припинений;

- у контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений;

- екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

- суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО.

За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації РРО контролюючий орган не пізніше двох робочих днів з дати надходження документів для проведення реєстрації РРО надає або надсилає (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб’єкту господарювання повідомлення про відмову у проведенні реєстрації РРО із зазначенням підстав для такої відмови.



