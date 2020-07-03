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Нарахування податкової знижки

Суспільство | 02-07-2020, 19:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року зберігається за платником податку до кінця податкового року, наступного за звітним, тобто до 31 грудня 2020 року.
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки перераховано у п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України.
Алгоритм розрахунку суми виглядає наступним чином:
- на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки.
- визначається база оподаткування шляхом віднімання від загального річного оподатковуваного доходу сум застосованих податкових соціальних пільг та сум витрат, які дозволено включити до податкової знижки (інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих податкових соціальних пільг, утриманого податку на доходи фізичних осіб фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця).
Звертаємо увагу, що платнику податку повертається не сума витрат, понесена платником податку, а різниця в сумі податку на доходи фізичних осіб, отримана внаслідок зменшення бази оподаткування на суму витрат, дозволених до включення до податкової знижки.
Внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата ПДФО, оскільки загальний річний оподатковуваний дохід зменшується на суму понесених витрат, дозволених до включення до податкової знижки.
Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації до податкового органу.
Під час заповнення декларації радимо уважно вносити дані та перевіряти правильність вказаних реквізитів банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти.
При цьому, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не використає своє право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки відповідно до п.п.166.4.3 п.166.4 ст.166 Податкового кодексу України не переноситься.

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