ПРЕСРЕЛІЗ Суспільство | 02-07-2020, 19:36 0 70



Результати роботи Галицької митниці у напрямі сприяння зовнішній торгівлі у першому півріччі 2020 року



Упродовж січня – червня 2020 року в зоні діяльності митниці зовнішньоекономічну діяльність провадили 5 865 суб’єктів господарювання, зокрема 1 865 суб’єктів з інших областей України. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальна чисельність суб’єктів господарювання збільшилась на 5,4%, причому кількість суб’єктів господарювання, що зареєстровані в інших областях, збільшилась на 8,9%.



У першому півріччі 2020 року суб`єкти господарської діяльності здійснили митне оформлення зовнішньоторгівельних операцій на суму 81,1 млрд грн. З них імпортовано товарів на 52,9 млрд грн, а експортовано – на 28,2 млрд грн, відповідно імпорт сягає 65%, а експорт – 35% від загального обсягу зовнішнього товарообігу. Проти аналогічного періоду 2019 року цей обсяг зменшився на 14,7%, причому об’єми імпорту зменшились на 13,3%, а експорту – на 17,1%.



Загалом зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із понад 100 країн світу. Імпорт товарів у зону діяльності митниці у звітному періоді здійснювався переважно з таких країн, як Польща – 38,6%, Німеччина – 16,1%, Італія – 4,3%, Нідерланди -3,1%. Імпортували здебільшого легкові автомобілі та інші моторні транспортні засоби - 5,0%, проводи ізольовані - 3,3%, продукти, що використовуються для годівлі тварин - 2,8%, речі, що були у вжитку, - 2,2%.



Експорт товарів у вказаний період здійснювався переважно в сусідні Польщу (33,3%), Німеччину (11,3%), Румунію (6,7%), Чехію (6,4%). Переважали: проводи ізольовані - 24,0%, меблі для сидіння - 7,6%, олія соняшникова - 5,0%.

