Всі зауваження Держаудитслужби мерія ретельно розглядає і надає свої пояснення, які є у вільному доступі у системі Prozorro Суспільство | 02-07-2020, 19:38 0 101 Львів — займає лідируючі позиції в Україні щодо проведення закупівель через систему Prozorro, а також щодо економії коштів міського бюджету, завдяки публічним та прозорим торгам. Відтак, на усі зауваження Державної аудиторської служби Львівська міська рада та її структурні підрозділи надають чітку аргументацію та зауваження, на що Державна аудиторська служба не реагує. Також у більшості випадків представники Державної аудиторської служби не з`являються на судові засідання, що засвідчує такі зауваження несуттєвими.



«В системі Prozorro за результатами закупівель Львівської міської ради зафіксовано за 2019 рік та січень-травень 2020 року понад 617 млн грн економії. Все це можна побачити у вільному доступі. Кожен може зайти у систему і все перевірити. Якщо дивитись у відсотковому співвідношенні, то за результатом торгів серед найбільших обласних центрів у відсотковому співвідношенні «проведені торги» та «економія», то Львів є на першому місці.



Абсолютно всі зауваження, які нам дає Держаудитслужба та Центр громадського моніторингу, всі структурні підрозділи міської ради і комунальні підприємства дуже ретельно розглядають, і абсолютно на всі зауваження дають свої пояснення, які теж є у вільному доступі у системі Prozorro. На кожне їхнє зауваження наші головні розпорядники надають пояснення, які публікуються у вільному доступі, їх можна перевірити. Найголовніше — ми оскаржуємо все у судовому порядку. Є дуже цікаві приклади. Перший з них — Палац спорту, що має закупівель на 500 млн грн. З 9 судових засідань жодного разу не були присутні представники Держаудитслужби. Виглядає так, що вони написали якісь зауваження, і ці порушення є не підкріплені більше нічим, якщо вони на засіданні не з’являються.



Інший приклад — ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради». За результатами моніторингу надано спростування в системі Prozorro на 4 закупівлі. Вони є у вільному доступі. Жодного реагування на наші заперечення від Держаудитслужби не було і нема. Ми навіть не подаємо до суду, тому що жодної реакції немає. Жодної підстави для розірвання договорів теж нема. Якщо говорити про виконання робіт, то можна чітко сказати, що підрядники всі роботи виконують дуже якісно і в відповідні терміни.



Ще один приклад по ЛКП «Львівавтодор». Двічі оскаржували висновки до суду. У лютому 2020 року аудитори були присутні на засіданні один єдиний раз, і то попросили його відтермінувати. Сума закупівель по ЛКП «Львівавтодор» виходить 92 млн грн.



По ЛКП «Ратуша-сервіс» — фактів підтвердженого порушення на сьогодні не виявлено. Одне судове засідання ЛКП «Ратуша-сервіс» навіть вже виграло. Тобто ми можемо говорити про те, що це виглядає несуттєво і формально — зауваження Державної аудиторської служби.



Звідки взялась сума 900 млн — велике запитання. Тільки сума укладених за результатами аукціонів договорів за 5 місяців 2020 року — понад 1,3 млрд грн", — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.



Також із зауваженнями державних аудиторів не погоджується ЛКП «Зелене місто».



«Тим не менше, виявлені начебто порушення є надуманими та такими, що спрямовані на висвітлення ЛКП „Зелене місто“ в негативному світлі. Перевірки проводили на підставі звернення однієї з громадських організацій Львова. Для повного спростування висновків Західного офісу Держаудитслужби ЛКП „Зелене місто“ і звернулось до суду», — пояснили в ЛКП «Зелене місто».





