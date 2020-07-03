Викрили ще одну особу, імовірно причетну до вчиненого. Суспільство | 02-07-2020, 19:44 0 64



Співучасницею виявилась 57-річна головна державна інспекторка МП "Коваль", яка, за версією слідства, за дорученням свого шефа скерувала особу, у якої вимагали хабар, до посередника.



Наразі:



✅ дії кваліфіковано за ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)



✅ фігурантці повідомлено про підозру



✅ готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Пресслужба Прокуратури Львівської області