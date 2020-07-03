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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Викрили ще одну особу, імовірно причетну до вчиненого.
|Суспільство | 02-07-2020, 19:44
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Співучасницею виявилась 57-річна головна державна інспекторка МП "Коваль", яка, за версією слідства, за дорученням свого шефа скерувала особу, у якої вимагали хабар, до посередника.
Наразі:
✅ дії кваліфіковано за ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)
✅ фігурантці повідомлено про підозру
✅ готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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