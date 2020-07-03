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Окупанти влаштували перестрілку зі своїм дезертиром – розвідка
|Суспільство | 03-07-2020, 09:12
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|За даними розвідки, 28 червня на непідконтрольній частині Луганської області представники так званого "МВС ЛНР" затримали колишнього "ополченця", який втік з російських окупаційних військ.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Подія відбулася поблизу населеного пункту Любимівка.
Повідомляється, що під час "полювання" на втікача, останній влаштував перестрілку та застрелив двох так званих "міліціонерів". Після чого намагався вивести та сховати їх трупи, попередньо понівечивши тіла.
Після так звана "міліція" відправила на затримання чоловіка бійців "батальйону спеціального призначення "Беркут". На що дезертир вдруге відкрив вогонь та закидав так званих "спецпризначенців" гранатами.
Змогли затримати втікача з третьої спроби.
В штабі ООС зазначають, що жертви "ополченця" присутні у базі даних "Миротворець".
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