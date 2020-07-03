Бойовики 7 разів порушили "тишу" з початку доби Суспільство | 03-07-2020, 09:16 0 85 2 липня російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З початку поточної доби ворог 7 разів відкривав вогонь по українських бійцях.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Бойовики використовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Зокрема, під обстрілами знаходились захисники Луганського, Новоолександрівки, Невельського, Кам’янки та Водяного.



Окрім того, внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення.



"Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний", – повідомили у штабі.



За даними розвідки, 2 липня наші оборонці поранили одного загарбника.



Від початку поточної доби збройні формування РФ уже сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема й із озброєння забороненого Мінськими домовленостями.



Зазначається, що обстріли велись поблизу Новотошківсього, Хутора Вільного, Південного, Авдіївки, Кам’янки і Водяного.