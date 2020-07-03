Від COVID-19 за добу померли 27 українців, лише на Львівщині – 11 Суспільство | 03-07-2020, 09:41 0 82 876 нових випадків коронавірусної хвороби виявили в Україні 2 липня, 27 хворих померли, 505 осіб одужали.



Джерело: дані РНБО



Деталі: Лише на Львівщині за останню добу діагностували 153 нових випадки, а 11 хворих померли.



У Києві – 105 нових випадків і 1 летальний.