|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Від COVID-19 за добу померли 27 українців, лише на Львівщині – 11
|Суспільство | 03-07-2020, 09:41
| 0 82
|
|876 нових випадків коронавірусної хвороби виявили в Україні 2 липня, 27 хворих померли, 505 осіб одужали.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Лише на Львівщині за останню добу діагностували 153 нових випадки, а 11 хворих померли.
У Києві – 105 нових випадків і 1 летальний.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Сколівські лісівники на сторожі біорізноманіття...
|03-07-2020, 17:11
| >>>
|Благодійники передали медичним закладам Львова 4 апарати ШВЛ...
|03-07-2020, 17:08
| >>>
|Громадянин Молдови сподівався незаконно дістатися ЄС...
|03-07-2020, 16:46
| >>>
|«Є певна стабілізація, але це не означає, що захворюваність спадає: міські установи заповнені на 95%», — Володимир Зуб...
|03-07-2020, 16:42
| >>>
|У Стрию правоохоронці припинили роботу підпільного алкоцеху...
|03-07-2020, 16:33
| >>>
|Прокурори у Стрию відсудили для громади будинок і земельну ділянку...
|03-07-2020, 16:30
| >>>
|Львівська прокуратура №3 обвинувачує бухгалтерку у розтраті 1,5 млн грн бюджетних коштів...
|03-07-2020, 16:29
| >>>
|