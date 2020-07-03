|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад мільярд гривень надійшло єдиного податку від фізичних осіб – підприємців до казни на Львівщині за перше півріччя 2020 року
|Суспільство | 03-07-2020, 13:53
| 0 63
|
Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області за перше півріччя 2020 року надходження єдиного податку від фізичних осіб - підприємців перевищили мільярд гривень та становлять 1 013,2 млн. гривень.
Приріст надходжень у січні-червні 2020 року в порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 12,1 відс., або на 109,7 млн. гривень більше (січень-червень 2019 року –903,5 млн. гривень).
За червень 2020 року забезпечено надходження єдиного податку від фізичних осіб - підприємців в сумі 63,6 млн. гривень.
Приріст надходжень у червні 2020 року в порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 15,4 відс., або на 8,5 млн. гривень більше (червень 2019 року –55,1 млн. гривень).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Сколівські лісівники на сторожі біорізноманіття...
|03-07-2020, 17:11
| >>>
|Благодійники передали медичним закладам Львова 4 апарати ШВЛ...
|03-07-2020, 17:08
| >>>
|Громадянин Молдови сподівався незаконно дістатися ЄС...
|03-07-2020, 16:46
| >>>
|«Є певна стабілізація, але це не означає, що захворюваність спадає: міські установи заповнені на 95%», — Володимир Зуб...
|03-07-2020, 16:42
| >>>
|У Стрию правоохоронці припинили роботу підпільного алкоцеху...
|03-07-2020, 16:33
| >>>
|Прокурори у Стрию відсудили для громади будинок і земельну ділянку...
|03-07-2020, 16:30
| >>>
|Львівська прокуратура №3 обвинувачує бухгалтерку у розтраті 1,5 млн грн бюджетних коштів...
|03-07-2020, 16:29
| >>>
|