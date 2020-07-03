Понад мільярд гривень надійшло єдиного податку від фізичних осіб – підприємців до казни на Львівщині за перше півріччя 2020 року Суспільство | 03-07-2020, 13:53 0 63



Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області за перше півріччя 2020 року надходження єдиного податку від фізичних осіб - підприємців перевищили мільярд гривень та становлять 1 013,2 млн. гривень.



Приріст надходжень у січні-червні 2020 року в порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 12,1 відс., або на 109,7 млн. гривень більше (січень-червень 2019 року –903,5 млн. гривень).



За червень 2020 року забезпечено надходження єдиного податку від фізичних осіб - підприємців в сумі 63,6 млн. гривень.



Приріст надходжень у червні 2020 року в порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 15,4 відс., або на 8,5 млн. гривень більше (червень 2019 року –55,1 млн. гривень).





