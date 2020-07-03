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Понад 6,7 мільярдів гривень ПДФО надійшло до бюджетів Львівської області за I півріччя 2020 року
|Суспільство | 03-07-2020, 13:54
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За перше півріччя 2020 року забезпечено надходження ПДФО (податку на доходи з фізичних осіб) до бюджетів Львівської області в сумі 6 713,2 млн. гривень. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.
Приріст надходжень у січні-червні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 313,2 млн. гривень.
У червні цього року платники податків Львівщини сплатили податку на доходи з фізичних осіб в сумі 1 260,4 млн. гривень. У червні 2020 року надходження складали 1 265,8 млн. гривень.
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