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«ЗНО у школах відбувається із дотриманням карантинних заходів», — Зоряна Довганик

Суспільство | 03-07-2020, 14:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 53 53    
За словами очільниці управління освіти Зоряни Довганик, ЗНО у школах міста відбувається з дотриманням всіх карантинних заходів, а пункти тестування забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту. Про це вона розповіла у ефірі радіо «Львівська хвиля».

«ЗНО відбувається дуже добре. Ми насправді були готові. Ви знаєте, що пробне ЗНО скасували, але ще до того часу наші школи були готовими приймати абітурієнтів. Хочу сказати, що ми провели ІФА-тестування тих педагогічних працівників, які залучені до ЗНО. Виявилось декілька позитивних тестів, але ПЛР-аналіз не підтвердився вже у семи осіб.

Щодо забезпечення шкіл, то ЗНО у школах відбувається із дотриманням карантинних заходів. Звичайно, що ті випускники шкіл, які приходять на ЗНО, забезпечені масками, дезінфікують руки, працівники провітрюють приміщення, до того ж, у наших школах належним чином розставлені меблі, аби зменшити контакт тих, хто бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. На щастя, все відбувається добре. Ми вже мали три сесії ЗНО, зокрема: з математики, української мови та фізики. У понеділок чекаємо ЗНО з іноземних мов, а у вівторок — з англійської мови.

Знаю, що незначна кількість людей не з’явилась на ЗНО з математики, яке було першим. Натомість з української мови відсутніх, фактично, не було. Школи забезпечені масками, тому навіть якщо були ті, хто забував маску, вони могли отримати її в пункті тестування", — зазначила Зоряна Довганик.
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