Львівська прокуратура №3 обвинувачує бухгалтерку у розтраті 1,5 млн грн бюджетних коштів Суспільство | 03-07-2020, 16:29 0 111



Ідеться про головну бухгалтерку комунального підприємства, заснованого Львівською міською радою, яка, за версією слідства, розтратила 1 кошти, які були на банківському рахунку фірми.



Встановлено, що службовиця, попри вказану посаду, заснувала та очолювала ще три суб’єкти господарювання, на які упродовж 2018 – 2020 років безпідставно перерахувала понад 1,5 млн грн.



При цьому, жінка достовірно знала, що ніяких господарських угод між комунальним підприємством та підконтрольними їй фірмами не було.



Такі дії фігурантки кваліфіковано за ч.ч.3,4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, обвинувальний акт в кримінальному провадженні 26.06.2020 скеровано на розгляд Франківського районного суду м.Львова.



Вину імовірної зловмисниці доводитимуть прокурори із Львівської місцевої прокуратури №3.



За вчинене їй може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.







Пресслужба Прокуратури Львівської області