Прокурори у Стрию відсудили для громади будинок і земельну ділянку Суспільство | 03-07-2020, 16:30 0 46



Заяву Стрийської місцевої прокуратури про визнання відумерлою спадщини та повернення нерухомого майна і земельної ділянки у власність територіальної громади Подорожненської сільської ради, повністю задоволив Стрийський міськрайонний суд.



Ідеться про земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 1,45 га, вартістю понад 1 млн грн та будинок за 920 тис грн.



Прокури звернулися до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття тривалий час органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на це нерухоме майно, що могло призвести до його протиправного використання.



Відтак, після набрання рішенням суду законної сили, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії реального виконання, вказані земельну ділянку та будинок передано до комунальної власності.







Пресслужба Прокуратури Львівської області