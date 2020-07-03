У Стрию правоохоронці припинили роботу підпільного алкоцеху Суспільство | 03-07-2020, 16:33 0 43



Викрили незаконну діяльність цеху з реалізації контрафактної алкогольної продукції слідчі Франківського відділу поліції спільно із оперативники УСР у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №3, цьогоріч, 27 червня.



Під час обшуків у складському приміщенні на околиці Стрия виявлено вантажний автомобіль та два мікроавтобуси, завантажені пляшками з контрафактною лікеро-горілчаною продукцією.



Окрім того, вилучено підроблену алкогольну продукцію, яка, за версією слідства, призначалась для продажу у львівських крамницях.



Водночас, вилучено понад 28 тисяч пляшок лікеро-горілчаної продукції з логотипами вітчизняних виробників із марками акцизного податку з ознаками підробки.



На цей час вирішується питання щодо проведення відповідних експертиз, а також здійснюються інші необхідні слідчі та розшукові дії, з метою встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.



Кримінальне провадження зареєстровано за ст.199 КК України. (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).



Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, становить від 8 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.







Пресслужба Прокуратури Львівської області