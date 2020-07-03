Громадянин Молдови сподівався незаконно дістатися ЄС Суспільство | 03-07-2020, 16:46 0 28





На Львівщині прикордонники затримали нелегала, який пішки прямував до Польщі.

Сьогодні опівночі прикордонники затримали чоловіка, який намагався обійти пункт пропуску «Краківець» та незаконно перетнути кордон. Інформацію про невідомого зелені берети отримали від місцевого жителя. Аби у темряві виявити можливого порушника, прикордонники застосували безпілотник, тепловізійна камера якого і зафіксувала рух особи в бік кордону. Група реагування, яка негайно виїхала за отриманими координатами, затримала невідомого за 200 метрів до держрубежу. Порушником виявився громадянин Молдови, 1978 року народження. Відносно іноземця складено документи про адмінправопорушення, за спробу незаконного перетину державного кордону України йому доведеться відповідати перед судом.

Слід зазначити, що співробітники Держприкордонслужби активно використовують безпілотні авіаційні комплекси під час виконання службових завдань, що допомагає ефективно захищати кордон від будь-яких порушень, в тому числі нелегальних мігрантів.





Прес-служба Мостиського прикордонного загону





