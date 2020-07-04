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Благодійники передали медичним закладам Львова 4 апарати ШВЛ

Суспільство | 03-07-2020, 17:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 118 118    
Міські медичні заклади Львова отримали ще одну допомогу від благодійників в умовах пандемії COVID-19. Цього разу Благодійний фонд «Рідні» разом з партнером ОККО Group передали апарати штучної вентиляції легень: 2 апарати у 1-шу міську клінічну лікарню імені Князя Лева, 1 — у 5-ту міську клінічну лікарню та ще 1 — у міський клінічний пологовий будинок № 1.

«Ще в березні ми чітко зрозуміли, де саме ми можемо бути корисні тут і зараз, і почали працювати над цим. Так, наша компанія долучилася до ініціативи Міністерства охорони здоров’я України та профінансувала 50 000 перевезень медичних працівників через сервіси Uber, Uklon, Bolt та Opti майже по всій країні. Та на цьому ми вирішили не зупинятися — допомагали медичним закладам захисними костюмами, рукавичками, дезінфікуючими засобами. Сьогодні передаємо апарати штучної вентиляції легень» — прокоментував керівник департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

«На початку карантину Фонд „Рідні“ повідомляв про ініціативу об'єднання бізнесу задля допомоги медикам. Адже в такий час допомагати має кожен із нас. Тому Рідні разом із партнерами закупили засоби захисту для лікарів: захисні костюми, окуляри, респіратори, а також рентген апарат, апарати штучної вентиляції легень, які передали в опорні лікарні Львова та області» — зазначила Марта Федорів, президентка фонду «Рідні».

Місто дякує усім благодійникам за надану допомогу для медичних закладів, які зараз працюють в особливих умовах.

«Медичні заклади міста продовжують працювати в посиленому режимі. Усі медичні працівники забезпечені засобами індивідуального захисту і є створений запас цих засобів, постійно закуповуємо необхідне обладнання для лікування і надання допомоги хворим. В цьому нам також допомагають благодійники, за що ми їм щиро вдячні від громади міста», — наголосив керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

До слова, за період дії карантину для медичних закладів Львова додатково придбано 30 апаратів ШВЛ на загальну суму 23 млн грн. Загалом на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, у Львові з міського бюджету було скеровано уже понад 200 млн грн.
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