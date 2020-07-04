Сколівські лісівники на сторожі біорізноманіття Суспільство | 03-07-2020, 17:11 0 126

ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» спільно з лісівниками Львівщини проводять роботи з обстеження лісів у державних лісогосподарських підприємствах на предмет виявлення деревостанів, які мають ознаки природних лісів, старовікових лісів, пралісів та надання таким лісам відповідного охоронного статусу.

На виконання положень Лісового кодексу України, методичних рекомендацій розроблених Мінприроди України щодо належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів, на протязі травня — червня 2020 року представниками ГО «Дунайсько-Карпатська програма» за підтримки Фонду Вітлі (Whitley Fund for Nature) та Національного лісотехнічного університету України, за координації Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, обстежено лісові масиви ДП «Сколівське лісове господарство», які можуть бути віднесені до пралісів, квазіпралісів або природних лісів.

Робота розпочалась із вивчення лісотаксаційних характеристик старовікових насаджень (більше 120 років), їх розташування, можливої екологічної цінності для певної місцевості.

Після чого були проведені польові обстеження лісів в натурі. Двотижневе спілкування безпосередньо в природному середовищі лісівників-практиків, науковців та активістів дало дуже багато емоцій, позитивних вражень, а також обговорено різні точки зору на ті чи інші проблеми у лісовому господарстві та їх вирішення. Так, були помилки попередніх поколінь, але найприємніше те, що гори не “лисі”, як дехто стверджує.

Обстеження лісів проведено на загальній площі 597 га в 5-ти лісництвах ДП “Сколівське лісове господарство” і згідно заключень науковців виявлено 290,4 га квазіпралісів та 278,2 га природних букових і буково-ялицевих лісів.

Найбільша їх кількість у Розгірчанському лісництві, в околицях села Розгірче — 233,8 га, в тому числі: квазіпраліси — 119,4 га та Дубинському лісництві, вище села Камянка між горою Лопатою та Набивки — 176,1 га, із них квазіпраліси — 61,2 га.

За результатами проведених обстежень відбулася нарада, під час якої ДП «Сколівське лісове господарство» погодилося надати статус природних лісів і квазіпралісів виявленим ділянкам після отримання наукового висновку і виключення їх з планів рубок та забезпечення суворої охорони.

Зазначимо також, що ділянки природних лісів, особливо в умовах змін клімату, відіграють вкрай важливу роль у забезпечення водного балансу гір, захищають населення від згубних наслідків повеней, паводків, зсувів і селів. Вони є унікальним осередком дикої природи, а з новим статусом матимемо гарантії, що цю роль вони успішно виконуватимуть і в майбутньому.

На черзі спільні дослідження лісів ДП «Славське лісове господарство» і ДП «Боринське лісове господарство».







Відділ лісового господарства

Львівського ОУЛМГ



