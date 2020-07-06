Українець намагався у спідньому провезти до Польщі кілограм наркотиків Суспільство | 06-07-2020, 00:39 0 105 На пункті пропуску "Шегині" прикордонники затримали 27-річного чоловіка з кілограмом амфетаміну та таблетками екстазі у спідній білизні.



Джерело: Державна прикордонна служба у facebook



Деталі: Зазначається, що співробітники ДПСУ були повідомлені Службою безпеки про переміщення львів’янином заборонених препаратів через пункт пропуску.



"Тому, коли вчора у пішохідний пункт пропуску "Шегині" на вихід до Польщі прибув 27-річний громадянин України, прикордонники одразу направили його на ретельну перевірку", – йдеться у повідомленні.



Під час огляду у чоловіка знайшли кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі, які він намагався перемістити у спідній білизні.



Психотропні речовини у львів’янина вилучили.