ООС: На Донбасі минулося без втрат, незважаючи на обстріли Суспільство | 06-07-2020, 08:56 0 99 5 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене "Мінськом" озброєння.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Найманці застосовували міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Зазначається, що ворог відкривав вогонь поблизу Мар’їнки, Широкиного, Павлополя та Новотроїцького.



Окрім того, біля Хутору Вільний найманці обстріляли бійців Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів. Під вогнем також опинились захисники Оріхового.



За даними розвідки, 5 липня українські бійці знищили двох та поранили щонайменше ще двох загарбників.



Від початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення. Зокрема, ворог вів обстріли біля Новгородського, Зайцевого, Південного, Хутору Вільний і Верхньоторецького.