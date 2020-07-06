17 українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін Суспільство | 06-07-2020, 09:00 0 95 Громадяни України, яких у суботу не впустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін.



Про це повідомляє "Європейська правда".



У неділю до затриманих українців пустили консула, він передав їм речі першої необхідності – воду і засоби гігієни. Окрім того, їм надали матраси, першу ніч вони провели на порожніх ліжках.



За інформацією пасажирів, компанія Wizzair передала для своїх 5 пасажирів бутерброди та воду. Ryanair поки не відреагував на звернення як своїх пасажирів, так і українських дипломатів. Українцям також дозволяють під наглядом вийти до магазина на території аеропорту щоби купити їжу.





Паспорти і валізи з речами людям не повернули. Речі віддали тільки жінці, яка подорожувала з двома онуками.



Жінок і чоловіків у неділю розселили по різних блоках, в жіночому блоці людей значно більше. Окрім українців, серед затриманих також є громадяни Грузії, Албанії, в неділю також були громадяни Колумбії, але згодом їх забрали з цього ізолятора. В суботу також були затримані дві американки, які також не мають права на в'їзд до Греції, але в неділю їх відправили назад рейсом до Канади.





У посольстві України в Греції повідомили, що повернення наших громадян додому можливо лише прямими зворотними рейсами Афіни - Київ. За розкладом обидва вони мають відбутися у вівторок ввечері, хоча була інформація про те, що один з рейсів може відбутися у понеділок. Умови повернення наразі невідомі; пасажири, за їхніми словами, поки не купували квитки.