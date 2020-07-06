Мільйони у тумбочках: у поліції розповіли деталі про операцію Європолу Суспільство | 06-07-2020, 09:44 0 264 Злочинці, які користувалися викритим "Європолом" таємним чатом, зберігали мільйонні суми у тумбочках біля ліжка та шафах з одягом.



Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про такі деталі повідомляють правоохоронці, які брали участь в операції Європолу.



Нагадаємо, днями британська поліція заарештувала понад 700 осіб, що підозрюються в участі в організованих злочинних групах, після зламу секретного чату EncroChat, який використовували для торгівлі зброєю, наркотиками та замовлення нападів на конкурентів. У цій спецопераці під назвою Venetic брали участь також правоохоронці Франції та Нідерландів.



Лише у Британії поліція вилучила у злочинців 54 млн фунтів стерлінгів. Великі суми грошей часто були заховані у тумбочках біля ліжка або у шафах з одягом у пакетах мережі супермаркетів Tesco.



Також правоохоронці вилучили понад 2 тонни наркотиків, з яких півтори тонни – кокаїн, та 28 мільйонів таблеток етізолама, седативних ліків.



Серед вилучених 77 одиниць зброї були автомати Калашникова. Також вилучили 55 авто преміум-класу та 73 елітних годинників.



Серед затриманих у Британії 746 підозрюваних в участі у злочинній мережі - двоє правоохоронців.



У Національному кримінальному агентстві Великої Британії (NCA) кажуть, що це чи не наймасштабніша в історії спецоперація за своїми наслідками для мереж організованої злочинності.



За словами Крессіди Дік, яка є головою Metropolitan Police, поліцейської служби Лондона, спецоперація стала "переломним моментом" у цій боротьбі. Її служба у рамках спецоперації здійснила 171 арешт та вилучила 13, 3 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою.



"Це лише початок. Завдяки отриманій інформації ми будемо розривати мережі організованої злочинності тижнями, місяцями, а може й роками", - каже Крессіда Дік.



Поліція Нідерландів вилучила у членів мережі близько 20 мільйонів євро, 8 тонн кокаїну та 1,2 тонни метамфетамінів.



Франція оголосить про результати операції Venetic пізніше – там вона ще не завершена.