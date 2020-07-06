УКРАЇНЕЦЬ НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН НА ВИКРАДЕНІЙ АВТІВЦІ Суспільство | 06-07-2020, 09:55 0 85





Викрадений автомобіль виявили сьогодні вранці в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону.

Під час заходів прикордонного контролю на одну з автівок, які перетинали кордон, спрацювала база даних Інтерполу.

В ході перевірки встановлено, що автомобіль марки "БМВ" 2008 року випуску, в квітні 2018 року був викрадений на території Литви. Перетнути кордон вказаним авто намагався наш 33-річний співвітчизник.

Про даний факт прикордонники повідомили чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



