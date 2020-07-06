З початку року 2020 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано майже 2000 звернень від платників податків...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 06/07/2020 Львів'ян запрошують провести спекотне літо разом з Органним залом...>> Місто розробило проект спортивного комплексу та стадіону «Торпедо» і звертатиметься до банку «Львів» щодо його спільної реалізації...>> На Львівщині частково послабили карантинні обмеження. Наступними можуть стати садочки...>> Синоптики застерігають про грозу та значний дощ, шквали...>> «Ми повинні створити дітям безпечні умови під час перебування у навчальному закладі», — Зоряна Довганик...>> «Тільки з початку цього року у Львові демонтували 20 кіосків», — А. Садовий...>> Лікарні міста, котрі приймають пацієнтів з COVID-19, заповнені на 30%...>> Мер Львова розповів про ремонти доріг в місті та плани на наступний рік...>> У житлових будинках Львова триває перевірка димовентиляційних каналів: містян просять не нехтувати власною безпекою...>> Притік свіжого повітря і чистий вентиляційний канал вбережуть від отруєння чадним газом...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Австрійська поліція затримала двох чеченців у справі вбивства політемігранта Умарова...
06-07-2020, 08:47  >>> 
У Львові обрали запобіжний захід підозрюваній в убивстві родича...
25-06-2020, 12:12  >>> 
Убивство "Сармата": обвинувачений пояснив, чому просився на море...
23-06-2020, 10:07  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Буковині уповільнилась динаміка поширення коронавірусу...
06-07-2020, 08:53  >>> 
Коронавірус: добова захворюваність дещо зменшилась...
06-07-2020, 08:48  >>> 
На Рівненщині зросло число хворих на коронавірус...
06-07-2020, 08:46  >>> 

З початку року 2020 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано майже 2000 звернень від платників податків

Суспільство | 06-07-2020, 09:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    

Протягом шести місяців 2020 року до Львівського управління Офісу великих платників податків ДПС надійшло та опрацьовано 1956 звернень платників податків щодо надання інформаційних та консультаційних послуг, звірок, повідомлень, тощо.
Найчастіше Львівським управлінням надається послуга щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій. Так, станом на 1 липня 2020 року їх зареєстровано 1045. Також зареєстровано 339 реєстраторів розрахункових операцій та 101 розрахункову книгу.
З початку року юридичним особам видано 382 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС, 48 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), 41 довідок підтвердження статусу податкового резидента України.
Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДПС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; переглядати вхідні/вихідні документи; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).
   Новини по темі: Суспільство
Єдиний внесок. Які законодавчі зміни вступили у дію?...
06-07-2020, 15:10  >>> 
У червні понад 25 тисяч мешканців відвідали Центри надання адміністративних послуг...
06-07-2020, 15:07  >>> 
Поблизу кордону затримали двох турків...
06-07-2020, 15:05  >>> 
Майже 843 мільйони гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за шість місяців 2020 року...
06-07-2020, 10:45  >>> 
З початку року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету понад 9 млрд гривень...
06-07-2020, 09:59  >>> 
З початку року 2020 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано майже 2000 звернень від платників податків...
06-07-2020, 09:56  >>> 
УКРАЇНЕЦЬ НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН НА ВИКРАДЕНІЙ АВТІВЦІ...
06-07-2020, 09:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: пожежа у Новій Каховці, підготовка до наступу РФ...
06-07-2020, 09:00  >>> 
Командувач ВМС: Ми готуємося до наступу РФ із Криму на Херсонщину...
06-07-2020, 00:41  >>> 
Головні новини четверга і ночі: відставка Смолія, новий рейтинг президента...
03-07-2020, 09:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
Кулеба вважає недоречним додавати обговорення Криму у "мінський формат"...
06-07-2020, 09:46  >>> 
Данілов заявив, що причетний до призначення Ляшка на посаду санлікаря...
06-07-2020, 08:54  >>> 
Лондон планує запровадити персональні санкції проти РФ та Саудівської Аравії...
06-07-2020, 08:51  >>> 
   Діловий світДіловий світ
SpaceX доставила на орбіту GPS-супутник Космічного командування ВПС США...
01-07-2020, 01:01  >>> 
"Інвестиційна няня": в ОПУ показали готовий законопроєкт...
01-07-2020, 00:59  >>> 
Офіційний курс: гривня дещо послабла до євро...
30-06-2020, 09:48  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Єдиний внесок. Які законодавчі зміни вступили у дію?...
06-07-2020, 15:10  >>> 
У червні понад 25 тисяч мешканців відвідали Центри надання адміністративних послуг...
06-07-2020, 15:07  >>> 
Поблизу кордону затримали двох турків...
06-07-2020, 15:05  >>> 
   ВладаВлада
Трамп: Розвідка сумнівалась у причетності РФ до нападів на американців у Афганістані...
02-07-2020, 09:46  >>> 
Завтра, 26 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відновлює подачу гарячої води...
25-06-2020, 13:53  >>> 
Через поломку урядового літака президент Хорватії не полетить на парад до Путіна...
23-06-2020, 09:35  >>> 
   КультураКультура
Цирк "Дю Солей" оголосив про банкрутство...
30-06-2020, 09:35  >>> 
Державний меморіал у Бабиному Яру відкриють наступного року – Ткаченко...
23-06-2020, 09:23  >>> 
Поціновувачів джазової музики запрошують на підсумковий концерт Львівської Школи Джазу...
18-06-2020, 17:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:43 Львів'ян запрошують провести спекотне літо разом з Органним залом
19:41 Місто розробило проект спортивного комплексу та стадіону «Торпедо» і звертатиметься до банку «Львів» щодо його спільної реалізації
19:29 На Львівщині частково послабили карантинні обмеження. Наступними можуть стати садочки
17:23 Синоптики застерігають про грозу та значний дощ, шквали
17:22 «Ми повинні створити дітям безпечні умови під час перебування у навчальному закладі», — Зоряна Довганик
17:21 «Тільки з початку цього року у Львові демонтували 20 кіосків», — А. Садовий
17:20 Лікарні міста, котрі приймають пацієнтів з COVID-19, заповнені на 30%
15:28 Мер Львова розповів про ремонти доріг в місті та плани на наступний рік
15:25 У житлових будинках Львова триває перевірка димовентиляційних каналів: містян просять не нехтувати власною безпекою
15:23 Притік свіжого повітря і чистий вентиляційний канал вбережуть від отруєння чадним газом

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования