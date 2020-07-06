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З початку року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету понад 9 млрд гривень
|Суспільство | 06-07-2020, 09:59
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За шість місяців 2020 року великі платники податків, які обслуговуються Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС, перерахували до Загального фонду Державного бюджету понад 9 млрд гривень, що на 446 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 6 млрд гривень.
У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 3,7 млрд гривень; податку на прибуток –1.4 млрд гривень та акцизного податку – 3,6 млрд гривень.
Слід зазначити, що до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували майже 843 млн гривень, що на 64 млн гривень більше ніж очікувалось.
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