Поблизу кордону затримали двох турків Суспільство | 06-07-2020, 15:05 0 77

Двох громадян Туреччини затримали учора прикордонники Мостиського загону. Чоловіки шукали спосіб дістатися Польщі в обхід пункту пропуску.

Невідомих, які пробиралися до кордону, помітили мешканці прикордоння та поінформували прикордонників. Військовослужбовці відділу «Шегині» негайно вирушили на пошук ймовірних порушників, та наздогнали їх за 50 метрів від держрубежу. Правоохоронці з'ясували, що затриманими являються громадяни Туреччини, 1985 та 1994 років народження, які днями законно прибули до України. Однак продовжити свою мандрівку вирішили нелегально.

Рішення у справі щодо вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтею 204-1 КУпАП, прийматиме суд.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону





