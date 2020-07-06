У червні понад 25 тисяч мешканців відвідали Центри надання адміністративних послуг Суспільство | 06-07-2020, 15:07 0 100 Після старту 2-го етапу виходу з карантину та відновлення особистого прийому документів на всі адміністративні послуги, ЦНАПи Львова активно приймають відвідувачів. Впровадивши усі необхідні заходи для безпечного обслуговування містян, кількість відвідувачів у ЦНАП в червні 2020 року зросла на 67%, порівняно з травнем 2020 року.



Загалом у червні 2020 року понад 25 000 мешканців відвідали ЦНАП м. Львова. Порівняно минулими місяцями:



— 15 255 відвідувачів у червні 2020 року подали документи на послуги особисто у ЦНАП, що на 77% більше, порівняно з травнем 2020 року;



— понад 7 500 пакетів документів на послуги, які надіслані поштою до ЦНАП опрацьовується щомісяця;



— майже 2 000 мешканців скористалися електронним сервісами для отримання послуг ЦНАП дистанційно, що свідчить про актуальність та ефективність е-сервісів ЦНАП;



— 9 805 мешканців у червні 2020 року отримали результат послуг ЦНАП у територіальних підрозділах особисто, це на 59% більше, ніж у травні 2020 року.





Зі збільшенням кількості відвідувачів, збільшилась і кількість інформаційних послуг ЦНАП міста Львова.



У червні 2020 року фахівці служби підтримки ЦНАП надали 25 692 телефонних консультацій, 4381 мешканець звертався за інформацією до ЦНАП за допомогою е-сервісів.



Нагадаємо, прийом на всі види адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється лише за попереднім записом на сайті за посиланням city-adm.lviv.ua/services/preregistration.



Дистанційні фахові консультації та підготовку до візиту у ЦНАП мешканці можуть отримати за допомогою наступних дистанційних сервісів:



— довідка ЦНАП +38 (032) 297−57−95



— ел. пошта: service_center@lvivcity.gov.ua



— сайт: https://city-adm.lviv.ua/services/



— Telegram-канал: t.me/cnap_lviv



— консультації он-лайн через Messenger: m.me/cnaplviv



ЦНАП м. Львова та його територіальні підрозділи працюють за графіком: Пн.-Чт.: 9:00—18:00, Пт.: 9:00—17:00. ЦНАП у смт. Рудно та смт. Брюховичі: Пн.-Чт.: 9:00—18:00, Пт.: 9:00—16:00.



