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У червні понад 25 тисяч мешканців відвідали Центри надання адміністративних послуг

Суспільство | 06-07-2020, 15:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    
Після старту 2-го етапу виходу з карантину та відновлення особистого прийому документів на всі адміністративні послуги, ЦНАПи Львова активно приймають відвідувачів. Впровадивши усі необхідні заходи для безпечного обслуговування містян, кількість відвідувачів у ЦНАП в червні 2020 року зросла на 67%, порівняно з травнем 2020 року.

Загалом у червні 2020 року понад 25 000 мешканців відвідали ЦНАП м. Львова. Порівняно минулими місяцями:

— 15 255 відвідувачів у червні 2020 року подали документи на послуги особисто у ЦНАП, що на 77% більше, порівняно з травнем 2020 року;

— понад 7 500 пакетів документів на послуги, які надіслані поштою до ЦНАП опрацьовується щомісяця;

— майже 2 000 мешканців скористалися електронним сервісами для отримання послуг ЦНАП дистанційно, що свідчить про актуальність та ефективність е-сервісів ЦНАП;

— 9 805 мешканців у червні 2020 року отримали результат послуг ЦНАП у територіальних підрозділах особисто, це на 59% більше, ніж у травні 2020 року.


Зі збільшенням кількості відвідувачів, збільшилась і кількість інформаційних послуг ЦНАП міста Львова.

У червні 2020 року фахівці служби підтримки ЦНАП надали 25 692 телефонних консультацій, 4381 мешканець звертався за інформацією до ЦНАП за допомогою е-сервісів.

Нагадаємо, прийом на всі види адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється лише за попереднім записом на сайті за посиланням city-adm.lviv.ua/services/preregistration.

Дистанційні фахові консультації та підготовку до візиту у ЦНАП мешканці можуть отримати за допомогою наступних дистанційних сервісів:

— довідка ЦНАП +38 (032) 297−57−95

— ел. пошта: service_center@lvivcity.gov.ua

— сайт: https://city-adm.lviv.ua/services/

— Telegram-канал: t.me/cnap_lviv

— консультації он-лайн через Messenger: m.me/cnaplviv

ЦНАП м. Львова та його територіальні підрозділи працюють за графіком: Пн.-Чт.: 9:00—18:00, Пт.: 9:00—17:00. ЦНАП у смт. Рудно та смт. Брюховичі: Пн.-Чт.: 9:00—18:00, Пт.: 9:00—16:00.
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