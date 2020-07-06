Єдиний внесок. Які законодавчі зміни вступили у дію? Суспільство | 06-07-2020, 15:10 0 79



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що 2 червня 2020 року опубліковано Закон України від 13 травня 2020 року № 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників». Документ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Проте окремі норми цього Закону вступили у дію з 3 червня 2020 року. Це важливо для недіючих підприємців на загальній системі оподаткування та самозайнятих осіб. Адже нововведення стосуються списання сум недоїмки з єдиного внеску, штрафів та пені, нараховані на ці суми недоїмки певним категоріям за період з 1 січня 2017 року на підставі заяви такого платника.

Отже, із 3 червня 2020 року діють норми щодо списання суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску з числа фізичних осіб - підприємців (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592 (03.06.2020), а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

