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Експертиза "чорних скриньок" літака МАУ може зайняти п’ять днів – МЗС

Суспільство | 07-07-2020, 09:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    
Експертиза бортових самописців збитого іранцями літака авіакомпанії "МАУ" може тривати щонайбільше п’ять днів.
Експертиза "чорних скриньок" літака МАУ може зайняти п’ять днів – МЗС
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна

Пряма мова: "Експертиза " чорних скриньок" має початися 20 липня. Ми за собою зарезервували п'ять днів".

Деталі: Заступник міністра вважає, що експертиза може завершитись раніше, проте планується, що відрядження українських фахівців триватиме з 20 по 25 липня.

Окрім того, заявив Єнін, розшифровка "чорних скриньок" дасть змогу завершити технічне розслідування авіакатастрофи. Проте розраховувати, що технічне розслідування завершиться до кінця липня не варто.

"Безумовно, може виникнути певна пауза. Більше того, ми аналізували, на жаль, немає механізмів, передбачених Конвенцією, якими ми б могли спонукати Іран завершити технічне розслідування. Ми просто кажемо: якщо ви не завершите протягом одного року, ви зобов'язані надати проміжний звіт (щодо причин авіакатастрофи – УП), – повідомив заступник Кулеби.

Що передувало: Наприкінці червня Іран відправив до Франції бортовий самописець зі збитого 8 січня цього року українського пасажирського лайнера.

Пізніше Франція запросила українських експертів взяти участь у розшифровці "чорних скриньок" літака авіакомпанії "МАУ".

Читати також: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

Жорстка посадка для президента Зеленського. Кілька іранських катастроф

Передісторія:

8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб.
11 січня Іран визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
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