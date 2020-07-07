Окупанти о 4 ранку прийшли з обшуками до кримських татар Суспільство | 07-07-2020, 09:30 0 71 З 4 ранку на окупованому півострові у помешканнях кримських татар тривають обшуки.



Джерело: "Кримська солідарність" у facebook



Деталі: О 4:15 на гарячу лінію "Кримської солідарності" повідомили про кілька обшуків у різних районах Криму.



Зокрема, окупанти прийшли до будинків у селах Бахчисарайського і Сімферопольського районів та міста Алушта.



Також ще дві оселі кримських татар піддались обшуками впродовж двох годин.



За останньою інформацією, окупаційна влада увірвалась до дев’яти будинків.







Нагадаємо:



З початку окупації Росією кримського півострова обшуки та затримання кримських татар не припиняються. Так, 11 червня співробітники ФСБ затримали Руслана Бекірова в окупованому Криму, якого раніше схиляли до співпраці і дачі свідчень проти іншого політв'язня.

На початку червня російські силовики прийшли з обшуками до кримських татар родини Асанових у селі Курське в анексованому Криму.

У квітні підконтрольний російській окупаційній владі "суд" оштрафував на 30 тисяч рублів імама Длявера Халілова за проведення п’ятничної молитви.

За інформацією омбудсмана, Росія утримує українських політв'язнів - кримських татар та активістів - у неналежних умовах, відмовляє у побаченні з родичами та не забезпечує медичною допомогою.