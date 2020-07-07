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Один військовий отримав бойове травмування на Донбасі – ООС

Суспільство | 07-07-2020, 09:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    
6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав бойове травмування.
Один військовий отримав бойове травмування на Донбасі – ООС
Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Зокрема, під обстрілами перебували захисники Зайцевого, Південного, Хутора Вільний, Верхньоторецького та Старогнатівки.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню: біля Новотошківського, Старогнатівки та Водяного.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Зокрема, під обстрілами перебували захисники Зайцевого, Південного, Хутора Вільний, Верхньоторецького та Старогнатівки.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню: біля Новотошківського, Старогнатівки та Водяного.
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