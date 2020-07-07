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Один військовий отримав бойове травмування на Донбасі – ООС
|Суспільство | 07-07-2020, 09:33
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|6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав бойове травмування.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Зокрема, під обстрілами перебували захисники Зайцевого, Південного, Хутора Вільний, Верхньоторецького та Старогнатівки.
Від початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню: біля Новотошківського, Старогнатівки та Водяного.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Зокрема, під обстрілами перебували захисники Зайцевого, Південного, Хутора Вільний, Верхньоторецького та Старогнатівки.
Від початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню: біля Новотошківського, Старогнатівки та Водяного.
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