Один військовий отримав бойове травмування на Донбасі – ООС Суспільство | 07-07-2020, 09:33 0 74 6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав бойове травмування.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.



Зокрема, під обстрілами перебували захисники Зайцевого, Південного, Хутора Вільний, Верхньоторецького та Старогнатівки.



Від початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню: біля Новотошківського, Старогнатівки та Водяного.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.



Зокрема, під обстрілами перебували захисники Зайцевого, Південного, Хутора Вільний, Верхньоторецького та Старогнатівки.



Від початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню: біля Новотошківського, Старогнатівки та Водяного.