Відкрилися ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю Суспільство | 07-07-2020, 09:36 0 71 В ніч на 7 липня відновили роботу пункти пропуску "Дольськ" і "Вільча" на кордоні з Білоруссю.



Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП



Пряма мова: "Вчора було опубліковано рішення уряду (від 17 червня –ред.) щодо скасування заборони на пішохідне сполучення в низці пунктів пропуску і відновлення роботи двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.



Державна прикордонна служба відразу поінформувала білоруську сторону. Пропускні операції відновилися як з українського боку так і з білоруського сьогодні вночі. Це пункти пропуску "Дольськ" (міжнародний -ред.) і "Вільча" (міждержавний-ред). Поки інтенсивність пропускних операцій невелика. Очевидно, люди відстежуватимуть їх функціонування і потім пасажиропотік може дещо зрости".



Деталі: Також рішенням уряду скасовано заборону на піше сполучення у 9 пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. Один з них - "Синьківка", через який здійснюється пропуск як на територію Білорусі так і Росії.



За словами Демченка, станом на 7 липня з 230 пунктів пропуску та контролю залишаються закритими близько 40 пунктів (на кордоні з РФ та Білоруссю).



Що було раніше: Кабінет міністрів проголосував за відкриття певних пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією і Білоруссю 17 червня. Водночас офіційно оприлюднено це розпорядження Кабміну було 6 липня.



В кінці травня Україна відновила роботу 66 пунктів пропуску на українському кордоні з країнами ЄС і Молдовою.