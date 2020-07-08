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Понад 6,6 мільярда гривень надійшло до державної скарбниці від платників податків Львівщини у першому півріччі 2020 року

Суспільство | 07-07-2020, 13:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    


До загального фонду Державного бюджету України протягом січня-червня 2020 року платники податків Львівщини сплатили 6624,3 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Проти того самого періоду минулого року до бюджету надійшло на 217 млн. гривень, або на 3,4% більше. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.

Надходження зросли по більшості бюджетоформуючих податків. Так, податку на додану вартість надійшло на 355,2 млн. грн., або на 16,5 % більше, ніж за той самий період минулого року. Його частка у загальних надходженнях до державної скарбниці − 37,9 відсотка.

Податку на прибуток від підприємств Львівщини протягом першого півріччя цього року надійшло на 180,1 млн. грн., або на 14,1 % більше, ніж у тому ж періоді торік. Частка податку − 22 відсотки.

На 70,9 млн. грн., або на 5% більше податку на доходи фізичних осіб сплатили платники податків області до державної казни у згаданому періоді 2020 року. Частка податку на доходи фізичних осіб у загальних надходженнях до державного бюджету за цей період − 22,4 відсотка.

Військового збору у січні-червні 2020 року надійшло на 2,1 %, або на 9,8 млн. грн. більше. Частка податку − 7,1 відсотка.

Зменшилися надходження по акцизному податку з вироблених в Україні товарів у січні-червні 2020 року на 3,1 млн. грн., або на 24,8 % проти того ж періоду 2019 року, а також рентних платежів (газ, нафта та конденсат) надійшло на 398 млн. грн., або на 43,1 % менше. Частка акцизного податку − 0,14 відсотка, частка рентних платежів (газ, нафта та конденсат) − 7,9 відсотка.

У червні 2020 року до загального фонду Державного бюджету України від платників податків Львівщини надійшло 861,7 млн. грн. Проти червня 2019 року надходження зменшився на 11,1 %, або на 107,3 млн. гривень.

Загалом внесок платників податків Львівщини у першому півріччі 2020 року до Зведеного бюджету України склав 13464,2 млн. грн. Це на 464,4 млн. грн., або майже на 3,6 % більше, ніж у тому ж періоді торік.
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